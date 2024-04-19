Нью-Дели, 19 апреля, 2024, 03:56 — ИА Регнум. В пятницу, 19 апреля, в Индии стартовали парламентские выборы, которые станут самыми масштабными в мире по количеству избирателей. В голосовании примут участие около 968 миллионов человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Фаворитом считается правящая партия «Бхаратия джаната парти», возглавляемая действующим премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Выборы в нижнюю палату парламента страны пройдут с 19 апреля по 1 июня, подсчёт голосов завершится 4 июня. Голосование пройдёт в 28 штатах и на 8 союзных территориях Индии.

В выборах примут участие около 968 миллионов человек. Как уточняют «Известия», по предварительным расчётам, на организацию мероприятий потратят порядка 1,2 триллиона рупий (14,4 миллиарда долларов). Таким образом, парламентские выборы в Индии 2024 года могут стать самыми дорогими в истории, опередив президентскую кампанию в США в 2020 году, которая обошлась Вашингтону в 14,4 миллиарда долларов.

По итогам прошедших в 2019 году выборов Нарендра Моди стал премьер-министром Индии во второй раз подряд. Возглавляемая им партия тогда набрала 303 места в парламенте, превысив в отметку в 272 места, необходимых для победы на выборах.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля 2023 года Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения сообщил, что Индия опередила Китай по численности населения. По данным Фонда, на тот момент в Индии проживало 1,429 миллиарда человек, в то время как населения Китая составило 1,426 миллиарда человек.