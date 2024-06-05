Санкт-Петербург, 5 июня, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) традиционно вызывает повышенный интерес и отечественных, и зарубежных представителей бизнеса, а также руководителей, отметил в разговоре с журналистами 5 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

Так он ответил на просьбу прокомментировать данные о том, что число участников ПМЭФ приблизилось к показателям, которые фиксировались до начала пандемии коронавируса.

«Форум традиционно вызывает повышенный интерес как отечественных представителей бизнеса, региональных руководителей, федеральных министров, руководителей разных органов власти, так и иностранных предпринимателей», — сказал пресс-секретарь президента.

Все участники форума ждут пленарного заседания ПМЭФ, которое состоится 7 июня, и выступления президента Владимира Путина, которое также традиционно вызывает повышенный интерес, отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Песков рассказал журналистам, что Владимир Путин уже готовится к ПМЭФ.

Форум проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в ПМЭФ подтвердили 136 стран и территорий.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава государства.