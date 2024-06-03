Москва, 3 июня, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уже готовится к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), заявил 3 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Президент готовится к Санкт-Петербургскому экономическому форуму. Вы знаете, что традиционно готовится его выступление на форуме, точно так же участие президента в дискуссии на пленарном заседании», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, Петербургский международный экономический форум пройдёт с 5 по 8 июня 2024 года. Главной темой станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Глава государства традиционно принимает участие в ПМЭФ каждый год, он выступает с большой речью перед участниками форума.

Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков 31 мая сообщил, что своё участие в Петербургском международном экономическом форуме к настоящему времени подтвердили 136 стран и территорий. Так, участие в форуме примет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме планируется 7 июня.

В приветствии к участникам форума Путин 27 мая отметил, что ПМЭФ должен дать старт новым перспективным инициативам и проектам, послужить наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между странами и народами. Россия открыта для конструктивного диалога и взаимодействия с партнёрами, готова к совместной работе для решения экономических, социальных и научно-технологических задач современности, добавил глава страны.