Москва, 5 июня, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Совет Федерации досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака в связи с его назначением временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай. Соответствующее решение было принято 5 июня на пленарном заседании верхней палаты Федерального собрания.

Екатерина Штукина/РИА Новости Андрей Турчак

Турчак представлял в Совфеде Псковскую область, губернатором которой он был в период с 2009 по 2017 годы. В сентябре 2020 года в Совфеде была введена вторая должность первого вице-спикера, которую занял Турчак. Срок полномочий Турчака заканчивался в сентябре 2026 года.

Ранее 4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении врио главы региона Андрея Турчака.

Позже в этот же день президент провёл встречу с Турчаком и предложил возглавить указанный регион. Турчак поблагодарил главу государства за доверие. Он добавил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании на выборах, и приложит все силы для раскрытия потенциала республики.

Также Турчак поблагодарил своих коллег за поддержку. По его словам, для него большая честь стоять в одном строю и сказать спасибо его коллегам из партийных первичек, муниципалитетов, руководства региональных отделений «Единой России», Центрального исполкома, Молодой Гвардии, Рабочей группы по СВО и высшего руководства партии, Дмитрию Медведеву.