Москва, 4 июня, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Назначенный президентом России Владимиром Путиным врио главы Республики Алтай секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак поблагодарил своих коллег за поддержку.

Кирилл Зыков/РИА Новости Андрей Турчак

«Спасибо, команда! За поддержку, за теплые и человеческие отношения! Какими бы трудными ни были вызовы, команда «Единой России» всегда достойно и профессионально добивается результата, принимает удар и берёт ответственность на себя», — написал он в Telegram-канале.

Турчак добавил, что для него большая честь стоять в одном строю и сказать спасибо его коллегам из партийных первичек, муниципалитетов, руководства региональных отделений «Единой России», Центрального исполкома, Молодой Гвардии, Рабочей группы по СВО и высшего руководства партии, Дмитрию Медведеву.

«Команда «Единой России» — это команда президента, всей нашей большой и великой страны. И моя команда. Вместе победим!» — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении врио главы региона Андрея Турчака.

Ранее в этот же день президент провёл встречу с Турчаком и предложил возглавить указанный регион. Турчак поблагодарил главу государства за доверие.