В ДНР за неделю перехватили почти 200 украинских беспилотников
Донецк, 27 мая, 2024, 07:29 — ИА Регнум. За прошедшую неделю над городами Донецкой Народной Республики перехвачено 197 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.
«За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 197 украинских беспилотников», — говорится в сообщении.
Уточняется, что системой радиоэлектронной борьбы «Купол» в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка поражено три БПЛА с самодельными взрывными устройствами. Кроме того, в пригороде Донецка подавлен разведывательный беспилотник типа «летающее крыло».
В пресс-службе УФСБ по ДНР подчеркнули, что взрывотехники обезвредили подавленные БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на месте при помощи накладных зарядов.
Как передавало ИА Регнум, 26 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 41 беспилотник, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».