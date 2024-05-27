Донецк, 27 мая, 2024, 07:29 — ИА Регнум. За прошедшую неделю над городами Донецкой Народной Республики перехвачено 197 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщили в пресс-службе УФСБ по ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 197 украинских беспилотников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что системой радиоэлектронной борьбы «Купол» в Куйбышевском, Петровском и Кировском районах Донецка поражено три БПЛА с самодельными взрывными устройствами. Кроме того, в пригороде Донецка подавлен разведывательный беспилотник типа «летающее крыло».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3891386" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> УФСБ по ДНР. За неделю над городами ДНР перехвачено 197 БПЛА

В пресс-службе УФСБ по ДНР подчеркнули, что взрывотехники обезвредили подавленные БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы на месте при помощи накладных зарядов.

Как передавало ИА Регнум, 26 мая официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 41 беспилотник, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 32 реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».