Вашингтон, 5 июня, 2024, 04:55 — ИА Регнум. США не намерены отправлять своих военных или инструкторов на Украину, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга на борту «номер один» по пути во Францию.

The White House Джейк Салливан

«Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов для обучения украинцев на Украине», — подчеркнул он.

Салливан добавил, что США не готовятся к проведению тренировочной миссии на Украине, при этом склонны продолжить и расширить обучение украинских военных за пределами республики.

Как передавало ИА Регнум, 4 июня британская газета The Telegraph со ссылкой на источники написала, что НАТО разрабатывает план переброски американских солдат и бронетехники в Европу на случай военного конфликта с Россией. По данным издания, ВС США высадятся в одном из пяти заранее определённых портов и далее будут переброшены по подготовленным логистическим путям. В частности, планируется высадка американских сил в Нидерландах, откуда их перебросят по железной дороге через Германию в Польшу. В альянсе также хотят задействовать порты Норвегии, Италии, Греции, Турции, Швеции, Финляндии и стран Балтии.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал заявления об отправке войск на Украину. По его словам, присутствие европейских или американских военных на Украине будет означать пересечение красных линий. Сийярто также указал на необходимость отказаться от поставок оружия Украине и перейти к мирным переговорам.

Любой из вариантов использования западных войск в украинском конфликте обернётся тем, что он станет одной из сторон конфликта, считает немецкий полковник в отставке Ральф Тиле. В данный момент ведутся обсуждения возможности подготовки украинских бойцов западными инструкторами прямо на контролируемой Киевом территории, а также обеспечения партнёрами Украины противовоздушной обороны в западной части страны, сказал эксперт. Он уточнил, что в практическом смысле задействование войск Запада в конфликте на Украине означало бы взятие ими на себя ключевых задач ВСУ и сделало бы их мишенью для атак российских военных.