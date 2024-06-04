Санкт-Петербург, 4 июня, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 4 июня дал поручение создать условия для того, чтобы как можно больше людей в России занимались физкультурой и спортом.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, как можно больше. Нужно для этого создавать условия. И все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, отфинансированы государством», — сказал президент.

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По словам главы государства, в России наблюдается необоснованная коммерционализация физической культуры и массового спорта, «вытягивание» денег из граждан.

«Вот что происходит — вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание. В том числе и на то, как работает закон о спорте, мы должны понимать, что семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей, и нельзя делать вид, что мы этого не замечаем», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Владимир Путин поручил создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации граждан к занятиям спортом.

Президент также поставил задачу к 2030 году вовлечь 70% граждан России в систематические занятия физкультурой и спортом. Он пояснил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны с состоянием здоровья нации, поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией и экономикой страны.

Ранее Путин также сообщил о существенном расширении программы строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. Президент указал, что российские власти намерены и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом и вести активный образ жизни.