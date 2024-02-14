Москва, 14 февраля, 2024, 17:57 — ИА Регнум. Программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах будет существенно расширяться, заявил 14 февраля президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Технологии будущего».

Юрий Озаровский./РИА Новости

«Планируем существенно расширить программу строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в наших городах и населённых пунктах. И делать занятия физической культурой и спортом, и обязательно нужно делать его доступным для граждан», — сказал он.

Президент подчеркнул, что российские власти будут и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года на заседании совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта Путин отмечал, что за последних четыре года число граждан России, которые систематически занимаются спортом, выросло с 40 до 53%, а это «без малого 70 миллионов человек».

Глава государства заявлял, что такие показатели внушают уверенность, что поставленные цели будут достигнуты и в 2024 году спорт станет нормой жизни, хорошей традицией для 55% граждан России.