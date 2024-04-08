Москва, 8 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать отечественные цифровые платформы и мобильные приложения для мотивации граждан к занятиям спортом. Об этом говорится в перечне поручений по итогам состоявшегося 20 февраля пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени».

РИА Новости / Алексей Дружинин

«При разработке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотреть мероприятия, направленные на создание на основе отечественных цифровых платформ и мобильных приложений системы мотивации граждан к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни», — сказано в документе.

Поручение дано правительству РФ совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Кроме того, глава государства поручил при участии Российского союза промышленников и предпринимателей подготовить и представить предложения по формированию системы мотивации работников предприятий и членов их семей к занятиям физкультурой и спортом, ведению здорового образа жизни.

Как передавало ИА Регнум, Путин поставил задачу к 2030 году вовлечь 70% граждан России в систематические занятия физкультурой и спортом. Он пояснил, что занятия физкультурой и спортом напрямую связаны со здоровьем нации и с поддержанием здорового образа жизни, а также с демографией, семьёй и экономикой страны.

Ранее Путин сообщил о существенном расширении программы строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в регионах. Президент указал, что российские власти намерены и дальше поддерживать стремление людей в любом возрасте сохранять свою физическую форму, заниматься спортом, вести активный образ жизни.