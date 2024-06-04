Дублин, 4 июня, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Конфликт на Украине находится на завершающей стадии. Такое мнение высказал профессор университета Корка в Ирландии Джеффри Робертс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я думаю, что конфликт, вероятно, находится на финальной стадии», — заявил он, подчеркнув, что у украинской армии нет никаких шансов на победу.

Профессор отметил, что ВСУ смогут продержаться ещё некоторое время только благодаря поддержке Запада. Однако они будут продолжать нести большие потери и отступать по всей линии фронта.

Он подчеркнул, что лучшим вариантом завершения конфликта были бы переговоры.

Как передавало ИА Регнум, президент США Джо Байден заявил в интервью журналу Time, что не считает предложение России завершить конфликт на Украине лучшим вариантом для Киева. Также Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения текущего конфликта, но США намерены продолжить поставлять ей оружие.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия смогла усилить свою оборонную промышленность быстрее, чем прогнозировалось, в то же время страны НАТО потратили больше времени на увеличение производства вооружений. Он также отметил, что после окончания холодной войны страны НАТО утратили свою внутригосударственную оборонную промышленность.

Бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук заявил, что разрешение США наносить ВСУ удары вглубь России не изменит ход конфликта. Крук назвал это очередным нарративным шоу, нацеленным на то, чтобы показать противостояние Вашингтона российскому лидеру Владимиру Путину. США проводят жёсткую политику в решающий до президентских выборов период, заключил бывший дипломат.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби 3 июня заявил, что США одобрили Украине только «точечное и ограниченное» применение американского оружия по территории России для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о районах, которые прилегают к Харьковской области. При этом действует запрет на использование средств дальнего огневого поражения против целей внутри России, уточнил он.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.