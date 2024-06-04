Москва, 4 июня, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Россия смогла усилить свою оборонную промышленность быстрее, чем прогнозировалось, в то же время страны НАТО потратили больше времени на увеличение производства вооружений. Об этом 3 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу Sky News.

Известия/Виктор Толочко

«Это правда, что Россия смогла усилить оборонную промышленность быстрее, чем мы ожидали, и это правда, что союзники по НАТО потратили больше времени, чем им следовало, на наращивание производства вооружений», — подчеркнул Столтенберг.

Он также отметил, что после окончания холодной войны страны НАТО утратили свою внутригосударственную оборонную промышленность.

Как передавало ИА Регнум, в марте американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Россия после окончания специальной военной операции восстановит Вооружённые силы гораздо быстрее, чем это сделают страны Европы. По словам автора материала, Европе необходимо как минимум 20 лет на создание самодостаточных и независящих от США войск.

При этом на укрепление европейской безопасности потребуется увеличение оборонных расходов, а в данный момент многие страны Европы сокращают бюджет из-за огромных долгов и слабого экономического роста, уточняется в статье.

Как отметил научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединённых вооружённых сил Великобритании Эдвард Арнольд, Европа не в состоянии рассмотреть возможность того, как НАТО будет функционировать без поддержки США.

Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис 17 марта заявил, что западная военная и финансовая помощь не поможет Киеву предотвратить наступление армии России. Он признал, что российские военные имеют колоссальное преимущество в зоне боевых действий.

В России неоднократно заявляли, что поставки оружия Киеву Западом никак не влияют на ход СВО и только затягивают конфликт. Так, в декабре 2023 года пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.