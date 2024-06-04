Москва, 4 июня, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Совет Федерации рассмотрит 5 июня вопрос о досрочном прекращении полномочий первого вице-спикера Совфеда Андрея Турчака. Об этом сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

«Совет палаты только что закончился. Вопрос (о досрочном прекращении полномочий Турчака) включен в повестку завтрашнего заседания Совета Федерации», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 июня президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Олега Хорохордина с поста главы Республики Алтай и назначении врио главы региона Андрея Турчака.

Ранее в этот же день президент провёл встречу с Турчаком и предложил возглавить указанный регион. Турчак поблагодарил главу государства за доверие. Он добавил, что сделает всё, чтобы заручиться поддержкой жителей региона в рамках избирательной кампании на выборах, и приложит все силы для раскрытия потенциала республики.

Также он поблагодарил своих коллег за поддержку. По его словам, для него большая честь стоять в одном строю и сказать спасибо его коллегам из партийных первичек, муниципалитетов, руководства региональных отделений «Единой России», Центрального исполкома, Молодой Гвардии, Рабочей группы по СВО и высшего руководства партии, Дмитрию Медведеву.