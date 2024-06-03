Хельсинки, 3 июня, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Руководство Финляндии в ближайшее рассмотрит вопрос открытия Сайменского канала для сезонного судоходства. Об этом сообщили в офисе комиссара канала.

(сс) Petritap Сайменский канал

«Открытие канала — это вопрос, связанный с реализацией договора аренды. Существующие ограничения будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала», — отметил представитель Офиса Сеппо Кюккянен телерадиокомпании Yle.

Уточняется, что в начале текущего года власти получали запросы об открытии каналы для переброски судов в море и обратно в озёрную систему Саймы. В прошлом году грузовое движение по каналу отсутствовало.

Сайменский канал — судоходный канал между озером Сайма в Финляндии и Выборгским заливом в России. Общая протяжённость канала с морским фарватером — 57,3 км, из них Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км (включая 14,4 км подходного фарватера в Выборгском заливе). Финляндия до 2063 года арендует 19,6 км российской части канала (от шлюза «Брусничное») и прилегающую территорию.

Как передавало ИА Регнум, Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией в декабре 2023 года, объяснив это мерами по борьбе с незаконной миграцией из стран Африки и Ближнего Востока. При этом Хельсинки не объяснили, почему финские пограничники не могут запретить незаконным мигрантам въезжать в страну через пункты пропуска. В апреле 2024 года Государственный совет Финляндии решил оставить границу с РФ закрытой на неопределённый срок.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 19 мая заявил, что правительство рассмотрит вопрос о частичном открытии границы с Россией только после принятия финским парламентом закона о выдворении просителей убежища. В этом случае Хельсинки, вероятно, откроет один погранпереход, добавил он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Финляндия, закрыв российскую границу, испортили жизнь населению своей страны. Также они отгородились от мирового большинства, добавила дипломат.