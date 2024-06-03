Москва, 3 июня, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Владелец такси принял решение уволить водителя, который высадил на МКАД участников СВО.

Аипбек Латипов

«Этот водитель будет наказан, то есть буду расторгать с ним договор, не буду работать с ним и машину, наверное, сниму с учета, аннулирую лицензию», — рассказал ИА Регнум 35-летний Келдибек Амиров.

Ранее в Сети распространилось видео, которое записали бойцы, вернувшиеся из зоны специальной военной операции. Они рассказали, что таксист их якобы высадил из машины после того, как они начали говорить между собой про теракт в «Крокус Сити».

«Как только таксист услышал, что тема зашла про «Крокус Сити», таксист тут же останавливает на МКАДе машину и говорит: «Отменяйте заказ, я вас дальше не повезу», — рассказал в ролике один из участников конфликта.

Водитель, по словам пассажиров, чтобы высадить их, остановил на МКАДе две машины с соотечественниками, после чего они втроем потребовали покинуть салон такси. В результате бойцы остались на МКАДе, а таксист и его коллеги уехали.

На Келдибека Амирова зарегистрировано с десяток автомобилей. У него в Москве свой бизнес — ООО, работающее на рынке пассажирских перевозок. В этот день за рулем такси был один из его сотрудников, 24-летний Аипбек Латипов. После произошедшего Латипов не стал рассказывать ни о чем начальству. О скандале с высадкой пассажиров Амиров узнал случайно. И после этого расспросил водителя.

«Он сказал, что в тот момент в «Яндекс» звонил, предупреждал, что высадит их. Я спрашиваю: «Почему ты высадил?» Он мне отвечает: «Они были пьяные». Я ему говорю: «Зря ты это сделал. Нужно было доехать», — рассказал Келдибек.

По словам предпринимателя, контракт с водителем от расторгнет в любом случае, поскольку тот нарушил регламент, и причины нарушения его не интересуют: «Если человек так поступает, зачем продолжать работать?» — заключил Амиров.

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Как передавало ИА Регнум, В Москве таксист высадил участников спецоперации прямо на Московской кольцевой автодороге после того, как они упомянули в разговоре теракт в «Крокус Сити Холле» и начали осуждать напавших на мирных людей террористов.

13 мая двое подростков напали на участника спецоперации в станице Челбасской в Краснодарском крае. Они били его руками и ногами. Пострадавшему потребовалась госпитализация. Злоумышленников задержали.

В конце апреля в Волгограде неизвестные напали на участника специальной военной операции и похитили у него более 3 млн рублей. По информации Следственного комитета РФ, в ночь на 1 апреля в Волгограде группа неизвестных напала на 43-летнего участника спецоперации. У него похитили мобильный телефон и отобрали банковскую карту, с которой сняли более 3 млн рублей. Злоумышленник задержали и поместили под арест. Следователи возбудили уголовное дело по ст.161 УК РФ («Грабёж, совершённый группой лиц, в особо крупном размере»).

В январе в Чехове Московской области полиция задержала троих человек, избивших участника СВО. В связи с инцидентом против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

18 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге полицейские задержали двоих мужчин, жестоко избивших участника спецоперации. Они напали на мужчину после того, как он сделал им замечание по поводу их автомобиля, припаркованного на тротуаре.