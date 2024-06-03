В Иркутске обсудили подготовку кадров для Федерального центра химии
Иркутск, 3 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Субъекты, которые смогут предложить кадровый резерв и обеспечить квалифицированной рабочей силой действующие или планируемые к реализации инвестиционные проекты, будут выигрывать в конкурентной борьбе за реализацию масштабных промышленных проектов. Об этом 3 июня заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова на заседании в правительстве Иркутской области.
Она отметила, что кадровая доступность становится одним из ключевых конкурентных преимуществ регионов. По поручению президента России Владимира Путина ведётся работа по формированию нового нацпроекта «Новые материалы и химия», в рамках которого предполагается три федеральных проекта. Планируется, что одним из них станет Федеральный центр химии в городе Усолье-Сибирское.
Депутат добавила, что в настоящее время уже разработана концепция этого центра, паспорт Федерального проекта находится на стадии согласования с заинтересованными органами исполнительной власти. Одним из важнейших направлений является обеспеченность кадрами.
По её словам, у Иркутской области сформирован большой задел с точки зрения вузов и среднего профессионального образования. В рамках Федерального центра химии к 2030 году планируется создать пять тысяч новых рабочих мест, это может оказать значительное влияние на химический комплекс области.
«Исторически в городе Усолье-Сибирском сформировался уникальный научно-технический потенциал, фактически в советское время это был химический моногород. Ежегодно ведущими вузами Иркутской области выпускаются десятки новых специалистов в области химии. Непрерывное развитие кадрового потенциала Федерального центра химии будет обеспечиваться системой подготовки специалистов инженерных специальностей и технологов на базе региональных высших учебных заведений, где будет организовано дополнительное обучение, а также переподготовка и повышение квалификации», — приводит слова Васильковой её пресс-служба.
По словам парламентария, в связи с недостаточным объёмом свободных трудовых ресурсов для реализации Федерального центра химии необходимо выстраивание системной работы.
Она отметила, что необходимо сконцентрировать усилия государства, бизнеса и образовательных учреждений на создании привлекательных условий для работы в промышленности. Важным аспектом станет популяризация инженерных и технических профессий среди школьников и студентов, организация конкурсов, олимпиад и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи, подчеркнула депутат.
Как передавало ИА Регнум, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным представил законопроект и Концепцию технологического развития страны. В ходе доклада Белоусов рассказал о принятой в мае Концепции технологического развития России, после этого правительство приступило к разработке закона о технологической политике, закрепляющего основные идеи и концепты данного документа.
Документ состоит из десяти глав и 46 статей, но Белоусов обратил внимание президента РФ на три новеллы.
Первая включает проекты технологического суверенитета и нацелена на создание конкретной продукции: станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и так далее.
В качестве второй новеллы Белоусов выделил проекты так называемых сквозных технологий, которые являются прорывными и будут в дальнейшем определять облик производственных систем. Сюда относятся: искусственный интеллект, новые материалы с заданными свойствами или с программируемыми свойствами, новое поколение накопителей энергии, биотехнологии, поколение 6G-станций.
Третья новелла подразумевает постановку на прочную правовую базу развития малых технологических компаний. Проект о технологической политике определяет суть этих компаний, их критерии, механизмы их отбора, поскольку само понятие «малая технологическая компания» было введено в правовую практику лишь весной 2023 года, добавил Белоусов.