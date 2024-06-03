Иркутск, 3 июня, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Субъекты, которые смогут предложить кадровый резерв и обеспечить квалифицированной рабочей силой действующие или планируемые к реализации инвестиционные проекты, будут выигрывать в конкурентной борьбе за реализацию масштабных промышленных проектов. Об этом 3 июня заявила член комитета Госдумы по промышленности и торговле депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова на заседании в правительстве Иркутской области.

Правительство Иркутской области

Она отметила, что кадровая доступность становится одним из ключевых конкурентных преимуществ регионов. По поручению президента России Владимира Путина ведётся работа по формированию нового нацпроекта «Новые материалы и химия», в рамках которого предполагается три федеральных проекта. Планируется, что одним из них станет Федеральный центр химии в городе Усолье-Сибирское.

Депутат добавила, что в настоящее время уже разработана концепция этого центра, паспорт Федерального проекта находится на стадии согласования с заинтересованными органами исполнительной власти. Одним из важнейших направлений является обеспеченность кадрами.

По её словам, у Иркутской области сформирован большой задел с точки зрения вузов и среднего профессионального образования. В рамках Федерального центра химии к 2030 году планируется создать пять тысяч новых рабочих мест, это может оказать значительное влияние на химический комплекс области.

«Исторически в городе Усолье-Сибирском сформировался уникальный научно-технический потенциал, фактически в советское время это был химический моногород. Ежегодно ведущими вузами Иркутской области выпускаются десятки новых специалистов в области химии. Непрерывное развитие кадрового потенциала Федерального центра химии будет обеспечиваться системой подготовки специалистов инженерных специальностей и технологов на базе региональных высших учебных заведений, где будет организовано дополнительное обучение, а также переподготовка и повышение квалификации», — приводит слова Васильковой её пресс-служба.

По словам парламентария, в связи с недостаточным объёмом свободных трудовых ресурсов для реализации Федерального центра химии необходимо выстраивание системной работы.

Она отметила, что необходимо сконцентрировать усилия государства, бизнеса и образовательных учреждений на создании привлекательных условий для работы в промышленности. Важным аспектом станет популяризация инженерных и технических профессий среди школьников и студентов, организация конкурсов, олимпиад и других мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи, подчеркнула депутат.

Как передавало ИА Регнум, первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным представил законопроект и Концепцию технологического развития страны. В ходе доклада Белоусов рассказал о принятой в мае Концепции технологического развития России, после этого правительство приступило к разработке закона о технологической политике, закрепляющего основные идеи и концепты данного документа.

Документ состоит из десяти глав и 46 статей, но Белоусов обратил внимание президента РФ на три новеллы.

Первая включает проекты технологического суверенитета и нацелена на создание конкретной продукции: станкостроение, микроэлектроника, беспилотные авиационные системы, дизелестроение, отдельные виды химии, медицинская техника, фармацевтика и так далее.

В качестве второй новеллы Белоусов выделил проекты так называемых сквозных технологий, которые являются прорывными и будут в дальнейшем определять облик производственных систем. Сюда относятся: искусственный интеллект, новые материалы с заданными свойствами или с программируемыми свойствами, новое поколение накопителей энергии, биотехнологии, поколение 6G-станций.

Третья новелла подразумевает постановку на прочную правовую базу развития малых технологических компаний. Проект о технологической политике определяет суть этих компаний, их критерии, механизмы их отбора, поскольку само понятие «малая технологическая компания» было введено в правовую практику лишь весной 2023 года, добавил Белоусов.