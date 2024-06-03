* организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

Астана, 3 июня, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Казахстан вывел движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из террористического списка, чтобы развивать экономическое взаимодействие с Афганистаном. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном», — цитирует его пресс-служба главы Казахстана.

Одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи, добавил Токаев.

Как передавало ИА Регнум, 27 мая Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России доложили президенту РФ Владимиру Путину, что движение «Талибан» можно исключить из списка террористов. Специальный представитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии при МИД России Замир Кабулов тогда заявил, что признание талибов стало гораздо ближе, чем в момент их прихода к власти в Афганистане в 2021 году.

Россия также направила приглашение представителям движения «Талибан» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт с 5–8 июня. Движение подтвердило своё участие в ПМЭФ.

Российский лидер 28 мая заявил, что статус движения «Талибан» постоянно обсуждается. Путин добавил, что Россия учитывает мнение каждой страны региона по вопросу о признании талибов. Решение, как заявил президент, будет вырабатываться вместе.