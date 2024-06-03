Москва, 3 июня, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Киевский режим не гнушается никакими информационными подлогами, информационными операциями по дезинформации, это хорошо известно, заявил 3 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных планах очередной инсценировки Киевом поражения гражданских лиц от якобы ударов ВС РФ в Херсоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы помним тоже информационную операцию с инсценировкой в Буче: так оно и было, это именно инсценировка, абсолютная дезинформация, ложь, по-русски говоря», — сказал представитель Кремля.

Ранее представители местного пророссийского подполья сообщили, что киевский режим готовит в Херсоне провокацию с инсценировкой гибели мирных жителей при ударах российской армии по гражданской инфраструктуре. Для этой цели, уточнило подполье, в город приехала группа режиссёров и военных корреспондентов.

Как передавало ИА Регнум, украинский города Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.

Россия продолжит рассказывать миру правду и бороться с фейками, которые киевский режим распространяет о событиях в Буче, пообещала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискует выйти на самого себя.