Москва, 28 апреля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Россия продолжит рассказывать миру правду и бороться с фейками, которые киевский режим распространяет о событиях в Буче, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментарий которой опубликован 28 апреля на сайте министерства.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Таким образом она ответила на просьбу прокомментировать заявления Киева в ООН о своей «версии» событий в Буче.

«Мы не собираемся мириться с подобными фейками и продолжим открывать мировому сообществу глаза на происходящее, рассказывать о попытках манипулировать массовым сознанием», — сказала Захарова.

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что до сих пор не проведено полноформатное расследование этой трагедии, а также не получены ответы на конкретные вопросы: фамилии и имена убитых, места их проживания и прописки, время, место и причина смерти, результаты патологоанатомической экспертизы с указанием характера ранений, повлекших смерть.

«Это значит одно: киевский режим боится расследования, потому что в его ходе рискуют выйти на самих себя», — указала дипломат.

Россия не раз с фактами говорила, что события в Буче являются циничной инсценировкой. При этом, по словам Захаровой, разосланное украинском постпредством письмо не содержит доказательств, а только голословные обвинения и ссылки на «однозначные выводы».

Больше всего вопросов, по словам дипломата, вызывают украинские данные о количестве жертв трагедии. В частности, в письме указывается, что в Буче якобы было задокументировано более 9 тысяч военных преступлений, которые стали причиной гибели 1800 человек.

«Как известно, российские военные находились в городе с 27 февраля по 31 марта 2022 года, то есть 33 дня. Их количество не превышало нескольких сотен человек. Разделим 9 тысяч преступлений на 33 дня, получаем 272. Исходя из названных Киевом цифр, наши военные должны были совершать в день 272 преступления, или 11 преступлений в час без отрыва на сон и еду. Это абсолютно нереалистично», — добавила Захарова.

Как передавало ИА Регнум, украинский города Буча находился под контролем российских военных до конца марта 2022 года. После Вооружённые силы России покинули населённый пункт. При этом украинские и западные СМИ опубликовали кадры из населённого пункта, на которых показали якобы трупы мирных жителей. Киев обвинил в их смерти российскую сторону.

В свою очередь Министерство обороны РФ опровергло указанную информацию и назвало опубликованные материалы провокацией. В июле 2022 года волонтёр и бывший французский военный Адриан Боке, побывавший на Украине, признался, что стал очевидцем инсценировки в Буче.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился, что Запад ведёт расследование по инциденту в Буче. Глава МИД заявил о постоянном напоминании Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о важности прояснения ситуации, но от него ответа нет.