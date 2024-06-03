Шахты, Ростовская область, 3 июня, 2024, 12:14 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области 13-летняя девочка погибла, принимая летний душ в доме своих знакомых, сообщает 3 июня KP.RU.

ТАСС/Franziska Spiecker/dpa

Как говорится в материале, семиклассница гостила у подруги и её сестры. В какой-то момент школьницы решили освежиться в летнем душе. Гостья первая зашла в кабинку и включила водонагреватель.

По предварительным данным, устройство могло быть неисправным, из-за чего подростка ударило током, она умерла мгновенно. Девочка долго не выходила из кабинки и не отзывалась, когда её звали. Взрослым пришлось выламывать дверь.

Точная причина смерти ученицы будет установлена после экспертизы. Сейчас по факту трагедии проводится проверка, назначен ряд экспертиз.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По окончании проверочных мероприятий будут приняты исчерпывающие меры реагирования. По указанному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело, ход расследования которого взят прокуратурой на контроль», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как передавало ИА Регнум, 30 мая трое детей едва не погибли, задев удочкой высоковольтные провода в городе Чапаевске Самарской области. По предварительным данным, все трое живы и находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести.

В Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался. Инцидент произошёл возле дома по улице Советской. По предварительным данным, мальчик получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Также пострадал ещё один 15-летний подросток, его госпитализировали.