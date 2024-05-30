Чапаевск, Самарская область, 30 мая, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Трое детей едва не погибли, задев удочкой высоковольтные провода в городе Чапаевске Самарской области. Об этом 30 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

На кадрах видно, как один из подростков подпрыгивает с высоко поднятой удочкой и задевает провод, после чего последовал сильный разряд тока. Дети упали на землю.

По предварительным данным, все трое живы и находятся в больнице с ожогами различной степени тяжести.

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Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался. Инцидент произошёл возле дома по улице Советской. По предварительным данным, мальчик получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Также пострадал ещё один 15-летний подросток, его госпитализировали.