Екатеринбург, 4 июля, 2023, 03:48 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 15-летний подросток получил поражение электрическим током и впоследствии скончался. По факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, сообщили 4 июля в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Инцидент произошёл вечером 3 июля возле дома по улице Советской.

По предварительным данным, юноша получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Также пострадал ещё один 15-летний подросток, который госпитализирован в стационар.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня в Омске 16-летнего подростка убило электрическим током. По версии следствия, школьник пытался самостоятельно отремонтировать компьютер, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошёл смертельный удар током.

В октябре 2022 года в тбилисском парке Ваке троих подростков ударило током, когда они залезли в фонтан за упавшим туда мячом. В больнице, несмотря на реабилитационные мероприятия, скончалась 13-летняя девочка. Мальчика такого же возраста после стабилизации состояния перевели на искусственное дыхание. Ещё одного подростка перевели в детскую клинику.