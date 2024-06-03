Прага, 3 июня, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В Чехии стартует пилотный проект, в рамках которого государство оплатит украинским беженцам билеты для возвращения на родину. Об этом сообщает издание Czech Radio.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации издания, министерство внутренних дел страны запускает программу добровольного возвращения. В рамках этой программы беженцам будут оплачиваться билеты на автобус, а для тех, кому нужна медицинская помощь, будет предоставляться транспортировка в машине скорой помощи.

Пилотный проект будет действовать с июня по ноябрь и предполагает оплату билетов для 400 беженцев, а также организацию санитарного транспорта для 30 пациентов. Отмечается, что беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения лишь один раз.

Как передавало ИА Регнум, по данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, причём значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия. На фоне наплыва беженцев немецкое правительство задумалось об ограничении потока приезжающих с Украины. Многие районы и коммуны в стране уже не справляются с потоком украинских мигрантов.

В апреле Польша ужесточила условия выдачи пособий беженцам с Украины. Власти решили оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране. Такая мера связана с тем, что ряд украинцев получают выплаты и сразу выезжают на родину, продолжая получать деньги из польского бюджета.

Норвегия планирует выслать до тысячи беженцев с Украины, среди которых 370 мужчин мобилизационного возраста. Власти, как сообщается, продолжат ужесточать политику предоставления убежища беженцам с Украины, так как украинцы превратились в серьезное бремя для страны.