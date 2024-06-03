Чехия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
CR: Чехия оплатит украинским беженцам добровольное возвращение домой
Прага, 3 июня, 2024, 11:33 — ИА Регнум. В Чехии стартует пилотный проект, в рамках которого государство оплатит украинским беженцам билеты для возвращения на родину. Об этом сообщает издание Czech Radio.
По информации издания, министерство внутренних дел страны запускает программу добровольного возвращения. В рамках этой программы беженцам будут оплачиваться билеты на автобус, а для тех, кому нужна медицинская помощь, будет предоставляться транспортировка в машине скорой помощи.
Пилотный проект будет действовать с июня по ноябрь и предполагает оплату билетов для 400 беженцев, а также организацию санитарного транспорта для 30 пациентов. Отмечается, что беженцы смогут воспользоваться возможностью оплачиваемого добровольного возвращения лишь один раз.
Как передавало ИА Регнум, по данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, причём значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия. На фоне наплыва беженцев немецкое правительство задумалось об ограничении потока приезжающих с Украины. Многие районы и коммуны в стране уже не справляются с потоком украинских мигрантов.
В апреле Польша ужесточила условия выдачи пособий беженцам с Украины. Власти решили оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране. Такая мера связана с тем, что ряд украинцев получают выплаты и сразу выезжают на родину, продолжая получать деньги из польского бюджета.
Норвегия планирует выслать до тысячи беженцев с Украины, среди которых 370 мужчин мобилизационного возраста. Власти, как сообщается, продолжат ужесточать политику предоставления убежища беженцам с Украины, так как украинцы превратились в серьезное бремя для страны.