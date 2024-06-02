Осло, 2 июня, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Норвегия планирует выслать до тысячи беженцев с Украины, среди которых 370 мужчин мобилизационного возраста, сообщил NRK.

Иван Шилов ИА Регнум

«Призыв на воинскую службу и исполнение воинских обязанностей сами по себе не являются основанием для предоставления убежища в Норвегии», — заявили в министерстве юстиций.

Власти, как сообщается, продолжат ужесточать политику предоставления убежища беженцам с Украины, так как украинцы превратились в серьезное бремя для страны.

Так, с весны 2022 года заявки на предоставление убежища подали 77 тысяч украинцев. Так называемая «коллективная защита» предполагает предоставление вида на жительство без оценок потребности в защите. Теперь власти решили рассматривать каждое заявление по отдельности. Более того, Норвегия приняла меры, чтобы сделать приток беженцев более управляемым.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Польша ужесточила условия выдачи пособий беженцам с Украины. Власти решили оказывать финансовую поддержку только тем украинским беженцам, которые постоянно проживают в стране. Такая мера связана с тем, что ряд украинцев получают выплаты и сразу выезжают на родину, продолжая получать деньги из польского бюджета.

Летом 2023 года польские власти заявили, что расчётливость украинских беженцев, нагло пользующихся поддержкой Польши, стала раздражать простых поляков.

По данным Евростата, 4,3 млн украинцев бежали в соседние европейские страны, причём значительную часть — 1,27 млн — приняла Германия. На фоне наплыва беженцев, немецкое правительство задумалось об ограничении потока приезжающих с Украины. Многие районы и коммуны в стране уже не справляются с потоком украинских мигрантов.