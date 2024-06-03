Москва, 3 июня, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» был переброшен на самое важное в зоне спецоперации харьковское направление. Об этом заявил командир отряда, заместитель начальника главного управления по военно-политической работе Минобороны Апты Алаудинов.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Очень приятно и лестно, что нас перебросили на этот участок (харьковское направление), который сегодня является наиболее важным», — сообщил Алаудинов журналистам.

Он отметил, что бойцы спецназа «Ахмат» уже приступили к выполнению задач.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что РФ перешла к созданию зоны безопасности на территории Харьковской области. Москва предупреждала киевский режим, что будет это делать в случае обстрелов российских населённых пунктов, напомнил глава государства.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер 30 мая отметил, что Россия обладает абсолютным преимуществом перед ВСУ. Украинским военным вскоре придётся выбирать между следованием за главой киевского режима Владимиром Зеленским в ад и спасением Украины. При этом для спасения страны требуется свергнуть украинского лидера, подчеркнул эксперт.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 31 мая сообщил, что Вооружённые силы России выровняли фронт по Харьковскому и Волчанскому районам, только в мае освободив площадь около 300 кв. км в северной части Харьковской области.