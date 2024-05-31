Москва, 31 мая, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы России выровняли фронт по Волчанскому и Харьковскому районам, только в мае освободив площадь порядка 300 квадратных километров в северной части Харьковской области. Об этом 31 мая рассказал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Павел Лисицын/РИА Новости

По словам Ганчева, которые процитировало aif.ru, ВСУ перебрасывают в Харьковскую область резервы и западное оружие, однако не могут добиться на этом направлении реальных успехов и все заявления Киева о том, что украинская армия там «побеждает», не соответствуют действительности.

«На самом деле картина проста. Наш фронт выровнялся по Волчанскому и Харьковскому районам. В течение мая на северных территориях Харьковской области наши войска уже имеют определённые успехи», — сказал он.

Глава администрации уточнил, что на данный момент от ВСУ освобождены 13 населенных пунктов, что составляет площадь размером около 300 квадратных километров, добавив, что наступление в Харьковской области позволило российским войскам достичь успеха и на купянском направлении, где они освободили уже пять населенных пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая Ганчев рассказал, что ВС России освободили уже половину Волчанска. По его словам, в городе сейчас идут позиционные бои от улицы к улице и украинские войска постоянно пытаются осуществлять контратаки.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что войска российской группировки «Север» продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Он уточнил, что военные ВС России также отразили две контратаки штурмовых групп у Глубокого и Старицы.