Москва, 3 июня, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Добровольцы, вошедшие в состав Вооружённых сил Украины в начале спецоперации, выбиты практически полностью в ходе боевых действий. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Те добровольцы, которые зашли по началу СВО, они постепенно выбиты — 300-е, 200-е, — устали, уходят… Вся эта резервная сила была использована до нынешнего времени», — пояснил военнослужащий добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным ВВ.

По словам военнослужащего, новые силы неприятеля, поступившие на передовую, подготовлены значительно хуже, так как время на подготовку своих солдат руководство ВСУ сократило до минимума.

В отличие от украинской армии ВС России регулярно проводят обучение личного состава и боевое слаживание на полигоне в свободное от работы на позициях время. Отрабатываются различные тактические приёмы, которые могут пригодиться в условиях мобильной войны и в наступательных операциях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что военнослужащие украинской армии в последнее время массово переходят на сторону России. Американский политолог Гилберт Доктороу отметил, что в ВСУ много бойцов, которых насильно заставили пойти на воинскую службу. На Украине идёт отлов мужчин, чтобы против воли отправить их на фронт, поэтому логично, что они легко переходят на сторону ВС России.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 31 мая сообщил, что в течение недели в российский плен сдались 45 бойцов ВСУ. Один из попавших в плен украинских военных 1 июня заявил, что он и группа его сослуживцев, брошенных в бой, решили сдаться, когда по ним попытались нанести удар свои. По украинским военным запустили дрон, когда они, получив ранения, решили укрыться вместо того, чтобы выполнять приказ командования продолжать бой.