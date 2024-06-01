Москва, 1 июня, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен в ДНР после атаки украинского же дрона-камикадзе, рассказал военнопленный Юрий Водян.

Алексей Майшев/РИА Новости

«И со стороны украинских позиций летел <…> дрон FPV-камикадзе прям в нашу сторону, чтобы нас положить всех на месте, и мы приняли решение сдаться», — цитирует военнопленного «Российская газета».

Этот случай произошёл в районе Первомайского в ДНР, когда бойцов ВСУ отправили штурмовать российские позиции​​​. По прибытии украинские военные попали под удар беспилотника и получили ранения. Однако военное командование украинской армии приказало им продолжать штурм.

Когда бойцы встретили отпор со стороны российских сил, военнослужащие ВСУ поспешили укрыться на втором этаже полуразрушенного здания. После этого украинский же дрон залетел в окно дома, где укрывались бойцы ВСУ.

Как рассказал Водян, старший их группы расстрелял беспилотник из автомата и спас сослуживцев.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года российский военный с позывным Купол рассказал, что ВСУ нанесли удар по группе из 25 украинских бойцов, которые хотели сдаться в плен. Как рассказал Купол, группа украинских военнослужащих связалась с российскими военными, чтобы сдаться, но украинское командование решило ударить по своим же бойцам.

Другой военнопленный рассказал, что ВСУ за неподчинение жестоко карают и могут даже убить. По его словам, в украинском спецподразделении «Скала» к военным относятся как к животным.

В мае украинский военный во время конфликта застрелил троих сослуживцев, а затем покончил с собой.