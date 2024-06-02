Вашингтон, 2 июня, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Военнослужащие украинской армии в последнее время массово переходят на сторону России, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в интервью, опубликованном 31 мая на YouTube-канале Judging Freedom.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт отметил, что в ВСУ много бойцов, которых насильно заставили пойти на воинскую службу. На Украине идёт отлов мужчин, чтобы против воли отправить их на фронт, напомнил он.

«Поэтому вполне логично, что, получая от российских войск сигнал «идите к нам», они так и делают и переходят на их сторону», — сказал Доктороу.

По его информации, ВСУ в день теряют порядка 1,7 тыс. военных. Политолог подчеркнул, что украинская сторона несёт такие страшные потери, хотя Россия ещё даже не начинала масштабного наступления.

Пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины 1 июня сообщила, что при попытке сбежать из страны, спасаясь от мобилизации, в общей сложности погибли не менее 45 мужчин. Пограничники регулярно находят тела в горах и в реке на приграничной территории. Только в мае в приграничной реке Тисе нашли 10 утонувших мужчин.

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда на Украине Леся Федорова 29 мая сообщила, что на границе усилили меры контроля из-за того, что бегство уклонистов из страны приняло массовый характер. По её информации, пограничники ловят семерых из десяти беглецов. При этом есть случаи, когда одного и того же нарушителя ловили несколько раз.

Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 22 апреля сообщил об учащении в Запорожской области случаев, когда украинские военные сдаются в плен. Он отметил, что эти бойцы не хотят защищать киевский режим.

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 31 мая сообщил, что в течение недели в российский плен сдались 45 бойцов ВСУ. Один из попавших в плен украинских военных 1 июня заявил, что он и группа его сослуживцев, брошенных в бой, решили сдаться, когда по ним попытались нанести удар свои. По украинским военным запустили дрон, когда они, получив ранения, решили укрыться вместо того, чтобы выполнять приказ командования продолжать бой.