Москва, 9 мая, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Россия предупреждает США и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает Москву усилить меры ядерного сдерживания. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания. И учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия является элементом этих усилий», — отметил он.

Также российский дипломат добавил, что на данный момент Россия не меняет свою ядерную доктрину, однако меняется обстановка в мире.

«Меняется сама обстановка, поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности, является предметом постоянного анализа», — уточнил Сергей Рябков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее МИД РФ объяснил, что учения по применению нестратегического ядерного оружия России следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений стран НАТО и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов альянса. Эти заявления поражают своей безответственностью и бездумностью, добавило ведомство.

6 мая Генштаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны заявили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к учениям, заявил, что возможная отправка западных войск на Украину является новым витком эскалации конфликта.

Подготовка Вооружёнными силами России к военным учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия показывает, что страны Запада стали позволять себе слишком много, эти манёвры отрезвят их, заявил политолог Юрий Светов.