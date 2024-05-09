Рябков заявил, что Запад вынуждает Россию усилить меры ядерного сдерживания
Москва, 9 мая, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Россия предупреждает США и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает Москву усилить меры ядерного сдерживания. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания. И учение по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия является элементом этих усилий», — отметил он.
Также российский дипломат добавил, что на данный момент Россия не меняет свою ядерную доктрину, однако меняется обстановка в мире.
«Меняется сама обстановка, поэтому то, как соотносятся базовые документы в этой области с потребностями обеспечения нашей безопасности, является предметом постоянного анализа», — уточнил Сергей Рябков.
Как сообщало ИА Регнум, ранее МИД РФ объяснил, что учения по применению нестратегического ядерного оружия России следует рассматривать в контексте недавних воинственных заявлений стран НАТО и президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и других контингентов альянса. Эти заявления поражают своей безответственностью и бездумностью, добавило ведомство.
6 мая Генштаб ВС России по поручению президента России Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
В Минобороны заявили, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя подготовку к учениям, заявил, что возможная отправка западных войск на Украину является новым витком эскалации конфликта.
Подготовка Вооружёнными силами России к военным учениям с проработкой применения нестратегического ядерного оружия показывает, что страны Запада стали позволять себе слишком много, эти манёвры отрезвят их, заявил политолог Юрий Светов.