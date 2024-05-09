Москва, 9 мая, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Министерства обороны и Генеральные штабы России и Белоруссии начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия, заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/ Пресс-служба Минобороны РФ/ Вадим Савицкий

На территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, и Москва предложила Минску участвовать в учениях, тем более что с такой же инициативой выступали и сами белорусские власти, сказал президент, отвечая на вопрос журналистов.

«Соответствующие указания министерствам обороны и Генеральным штабам наших армий даны. Они начали совместную подготовку», — отметил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину.

Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков. Россия предупреждает США и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает Москву усилить меры ядерного сдерживания, заявил в свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

6 мая Генштаб ВС России по поручению Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ РФ. Во время учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Минобороны отметило, что учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес России.

Белоруссия на втором (из трёх) этапе учений присоединится к ним, отмечал Путин. Нынешние учения являются частью плановой работы, заявил также президент.