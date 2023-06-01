Варшава, 2 июля, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Польша усилила охрану границы с Белоруссией. Варшава направила туда 500 полицейских. Об этом 2 июля сообщил министр внутренних дел и администрации страны Мариуш Каминьский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он пояснил, что такие меры принимаются в связи с напряжённой ситуацией на границе с Белоруссией.

«Я принял решение об усилении наших сил группой из 500 сотрудников полиции из контртеррористических подразделений и подразделений профилактики», — указал глава ведомства.

Каминьский добавил, что эти силы присоединились к 5 тысячам сотрудников Пограничной стражи и 2 тысячам солдат Войска польского, которые в настоящее время охраняют границу.

Помимо опасений из-за присутствия в Белоруссии ЧВК «Вагнер», причиной такого решения стало увеличение числа попыток нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня власти Польши усилили контроль на границе с Белоруссией, в том числе за счёт задействования разведчиков и военных. Как пояснил премьер-министр Матеуш Моравецкий, такие меры приняли на фоне событий с ЧВК «Вагнер».

Моравецкий добавил, что опасается каких-либо непредсказуемых ситуаций.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным с колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы. Президент России Владимир Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране. Он призвал бойцов сложить оружие.

По согласованию с российским лидером Лукашенко поучаствовал в переговорах с Пригожиным и добился деэскалации. ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Бойцам «Вагнера» в рамках заключённого соглашения предложили подписать контракт с Минобороны, вернуться домой к семьям или отправиться в Белоруссию.

27 июня Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию. Белорусский лидер добавил, что министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что ему бы такое подразделение в армии не помешало.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда заявил, что размещение бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Белоруссии — это негативный для Польши сигнал.