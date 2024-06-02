Москва, 2 июня, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким депутата и полярного исследователя Артура Чилингарова в связи с его кончиной. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Академик Артур Чилингаров

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова», — говорится в послании.

Президент отметил, что в лице Чилингарова ушёл из жизни выдающийся учёный, полярный исследователь и человек-легенда, посвятивший себя изучению Арктики и Антарктики.

Учёный внёс огромный научный, творческий вклад в укрепление позиций России в качестве великой полярной державы, уточнил глава государства.

Путин добавил, что светлая память о Герое Советского Союза и России Чилингарове навсегда останется в сердцах его близких, друзей и товарищей по экспедициям, которые знали его как мужественного, сильного духом человека и настоящего патриота.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Москве скончался Артур Чилингаров. В Государственной думе отметили, что учёный был первопроходцем, самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики, профессором, доктором географических наук, сумевшим внести неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

Позднее помощник Чилингарова, почётный полярник Константин Зайцев заявил, что прощание с учёным и депутатом Госдумы состоится 4 июня в храме Христа Спасителя. Он уточнил, что профессора похоронят на Новодевичьем кладбище.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов 1 июня рассказал, что Чилингаров умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Он также назвал смерть учёного невосполнимой утратой.

Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде и в 1963 году окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ныне Государственная морская академия им. адмирала С. О. Макарова) по специальности «океанология». В 1970–1980-е годы его выдвигали на высокопоставленные посты в системе Государственного комитета СССР по гидрометеорологии.

В Госдуму Чилингаров избирался в течение семи созывов. Ему были присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Учёный также являлся первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии.