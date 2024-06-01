Москва, 1 июня, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Исследователь Арктики и Антарктики, депутат Артур Чилингаров умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Об этом 1 июня сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов в Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«После продолжительной, тяжелой болезни ушёл из жизни легендарный человек — Артур Чилингаров», — написал он.

Неверов назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой и отметил, что его отличали потрясающее чувство юмора, эрудиция, мужество, сострадание и стремление к познанию нового.

«Он всегда будет жить в сердцах тех, кому посчастливилось с ним работать, дружить, общаться», — добавил вице-спикер Госдумы.

Как ранее передавало ИА Регнум, 1 июня в Москве скончался Артур Чилингаров. В Госдуме отметили, что это был первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, который внёс неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

В Госдуму Чилингаров избирался в течение семи созывов. Ему были присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Также он был первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии.

Соболезнования в связи со смертью Чилингарова выразил президент России Владимир Путин. Глава государства направил телеграмму родным и близким Героя России.

Прощание с Чилингаровымпройдёт 4 июня в храме Христа Спасителя. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.