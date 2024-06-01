Москва, 1 июня, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Прощание с депутатом Госдумы, полярным исследователем Артуром Чилингаровым, который умер на 85-м году жизни, пройдёт 4 июня в храме Христа Спасителя. Об этом сообщил помощник Чилингарова, почётный полярник Константин Зайцев.

РИА Новости/Александр Гальперин

«Отпевание будет во вторник в храме Христа Спасителя, похороны — на Новодевичьем кладбище», — приводит его слова «Известия».

Как ранее передавало ИА Регнум, 1 июня в Москве скончался Артур Чилингаров. В Госдуме отметили, что это был первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, который внёс неоценимый вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

В Госдуму Чилингаров избирался в течение семи созывов. Ему были присвоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Также он был первым вице-президентом Русского географического общества, президентом Государственной полярной академии.

Соболезнования в связи со смертью Чилингарова выразил президент России Владимир Путин. Глава государства направил телеграмму родным и близким Героя России.