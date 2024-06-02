Вашингтон, 2 июня, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Россия может эффективно ответить на попытки эскалации со стороны Запада крайне широким арсеналом неядерных средств. Об этом заявила старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в статье для журнала Foreign Policy.

РИА Новости

«У России хватает вариантов для ассиметричного ответа без применения ядерного оружия. Этим ли путём хочет пойти Запад?» — отметила она.

По словам аналитика, Западу не стоит надеяться на безнаказанность при попытках усугублять ситуацию на Украине такими мерами, как одобрение ударов по России западным оружием. Причём Москве для этого вовсе не обязательно вступать в войну с НАТО.

Эшфорд подчеркнула, что Запад слепо идет на эскалацию и всё равно питает призрачные надежды уравнять силы России и Украины за счёт отправки Киеву своего оружия и военных. По её мнению, такого рода меры лишь демонстрируют глупость западных политиков.

Как передавало ИА Регнум, 31 мая американская газета The Wall Street Journal обнародовала список оружия, которое США разрешат использовать украинцам в харьковском регионе. В него вошли ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы. Отмечалось, что Вашингтон ограничил применение своего оружия, чтобы конфликт не перерос в прямое столкновение с Россией. В частности, ракеты ATACMS не будут применяться для ударов.

Президент России Владимир Путин 28 мая напомнил, что нанесение ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности невозможно без космических средств разведки, а следовательно, без участия высококвалифицированных специалистов НАТО. Глава государства отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных действий.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что победа над Россией невозможна, так как её военно-промышленный комплекс намного внушительнее, чем украинский. Кроме того, он напомнил, что население России значительно превышает количество жителей Украины.