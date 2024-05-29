Лондон, 29 мая, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Пограничники на Украине усилили контроль на реке Тисе, которая отделяет страну от Румынии, из-за того, что тысячи уклонистов пытаются переплыть её, сбегая за границу, сообщил 29 мая британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

Пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова рассказала журналистам, что для выявления нарушителей используют датчики движения и беспилотники. Удаётся поймать семерых из десяти беглецов. Многие, несмотря на штрафы, испытывают удачу неоднократно, одного останавливали четыре раза. При этом очень высок риск утонуть в этой реке.

«Тело становится неуправляемым через пять минут пребывания в холодной воде, даже в гидрокостюме. Добавьте напряжение, тревогу, темноту», — отметила Федорова.

Есть сведения о 33-х утонувших в Тисе с начала СВО на Украине. Авторы статьи полагают, что реальное количество погибших гораздо больше, так как многие тела не обнаружили.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине постоянно сообщают о том, что мужчины не желают отправляться на фронт и ищут различные пути избежать службы в армии. Госбюро расследований Украины 27 мая сообщило, что удалось выявить чиновника территориального центра комплектования (военкомата) в Одессе, который с июля 2023 года помогал призывникам избежать мобилизации. Ведомство установило, что он брал от $4,5 тыс. до $7 тыс. за услуги и получил таким образом порядка $1 млн.

Член оборонного комитета Верховной рады Александр Федиенко 16 мая заявил, что новый закон фактически лишает уклонистов права на апелляцию судебных решений при спорах с военкоматами. По словам депутата, теоретически их можно будет оспорить, но призывника к тому времени уже мобилизуют.