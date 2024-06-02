Вашингтон, 2 июня, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Американские военные сбили беспилотник и две противокорабельные баллистические ракеты йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Красном море. Об этом 2 июня сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

U. S. Department of Defense/Digital/Global Look Press

«Было установлено, что дрон и противокорабельные баллистические ракеты представляют непосредственную угрозу для США, союзных сил и торговых судов в регионе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что хуситы выпустили ракеты в сторону американского военного корабля Gravely, после чего их уничтожили в «целях самообороны», и они не нанесли никакого ущерба.

В CENTCOM уточнили, что военные США сбили один беспилотник хуситов в южной части Красного моря и ещё два БПЛА упали в воду.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 июня военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке хуситов на американский авианосец Dwight Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») и эсминец США в акватории Красного моря. По его словам, хуситы применили для этого несколько ракет и беспилотников.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС 1 июня сообщило о нападении на судно у побережья Йемена. Отмечалось, что экипаж и судно в результате этого не пострадали.

Американский журнал Foreign Policy 30 мая написал, что действия хуситов в Красном море заставили грузоперевозчиков Запада рассматривать Северный морской путь в качестве альтернативного маршрута для доставки грузов. Отмечалось, что для этого западным странам придётся договариваться с Россией.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала наземной операции израильской армии в секторе Газа в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС. Эти атаки привели к снижению уровня морских перевозок и их удорожанию. США и Великобритания с середины января наносят удары по позициям хуситов, однако нападения не прекратились.