Лондон, 2 июня, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Судно подверглось нападению у берегов йеменского порта Ходейда. Об этом 1 июня сообщило на своём сайте Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

Уточняется, что инцидент произошёл в Красном море, в 48 морских милях (около 90 километров. — Ред.) к юго-западу от йеменского города Ходейды.

«Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна. Экипаж и судно не пострадали», — говорится в заявлении управления.

Судно продолжило следовать в порт назначения. Инцидент классифицируется как «нападение». UKMTO рекомендовало судам проходить с осторожностью в указанном районе и сообщать Управлению о любой подозрительной активности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Аллах» заявило о проведении шести операций против американских судов в трёх морях с использованием ряда антикорабельных баллистических ракет и беспилотников.

По словам лидера группировки «Ансар Аллах» Абдель Малика аль-Хуси, военные силы хуситов с ноября прошлого года атаковали 119 кораблей, связанных с Израилем, США и Великобританией, в Красном, Аравийском морях, Аденском заливе, Индийском океане и Средиземном море.

Хуситы начали атаки на связанные с Израилем суда осенью 2023 года после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и начала наземной операции израильских военных в секторе Газа в качестве поддержки палестинского движения ХАМАС. Действия йеменского движения способствовали снижению уровня морских перевозок и их удорожанию. В середине января США и Великобритания начали наносить удары по позициям хуситов, однако нападения движения не прекратились.