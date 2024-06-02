Москва, 2 июня, 2024, 09:27 — ИА Регнум. После возникших у главы киевского режима Владимира Зеленского после 20 мая проблем с легитимностью Западу стало легче от него избавиться. Такое мнение 2 июня высказал ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметил эксперт, наращивание Западом поставок вооружений и боеприпасов Киеву не отразится на ходе боевых действий, а потому линия фронта продвигается и будет продвигаться в западном направлении, и глава киевского режима не может не нервничать по этому поводу.

По словам Дудчака, Зеленский скорее всего не позволит себе выступать в Вашингтоне с той же экспрессией, с какой выступал в Вильнюсе.

«Учитывая проблемы Зеленского с легитимностью, западным партнерам ещё легче избавиться от него, чем прежде. Поэтому он наверняка будет очень осторожен в высказываниях», — привёл слова эксперта «360».

Сейчас главе киевского режима могут сказать, что проблемы украинской армии связаны не с нерасторопностью НАТО, а с тем, что Киев не способен мобилизовать достаточно военных.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 30 мая отметил, что после утраты легитимности 20 мая Зеленскому грозит большая личная опасность со стороны Запада.

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров 29 мая заявил, что Зеленский в соответствии с избирательным правом и конституцией Украины с 21 мая стал самозванцем. Он уточнил, что глава киевского режима не направил письмо в Конституционный суд с просьбой истолковать положения конституции и разрешить ему продлить свои полномочия.

Президент России Владимир Путин 28 мая отметил, что легитимность Зеленского требует глубокого анализа. Глава государства уточнил, что, согласно конституции Украины, если в стране не проводятся президентские выборы в период действия военного положения, это не означает продления полномочий президента.