Вашингтон, 2 июня, 2024, 07:48 — ИА Регнум. Россия имеет достаточный набор средств для эффективного ответа на эскалацию конфликта на Украине без применения ядерного оружия, написала старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в колонке для журнала Foreign Policy (FP).

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Она считает, что Западу не стоит обострять обстановку в зоне спецоперации через одобрение ударов ВСУ по территории России. По словам автора публикации, агрессия в адрес РФ не останется безнаказанной и Москва сможет дать симметричный ответ западным странам, не развязывая полномасштабной войны с НАТО.

Эшфорд также отметила, что на Западе продолжают верить в возможность «уравнивания» сил России и Украины. Она выразила мнение, что такая позиция доказывает глупость политиков из западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий.

30 мая генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступил с утверждением, что у Киева уже есть возможность наносить удары по территории России, поскольку ряд государств Запада не запрещал ему это делать. Он добавил, что у НАТО якобы есть право помогать ВСУ в атаках на РФ.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что победа над Россией невозможна, так как её военно-промышленный комплекс намного внушительнее, чем украинский. Кроме того, он напомнил, что население РФ значительно превышает количество жителей Украины.