Брюссель, 30 мая, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с утверждением, что у Киева уже есть возможность наносить удары по территории России, так как некоторые страны Запада не запрещали ему это делать. Он заявил об этом 30 мая в интервью испанской газете La Vanguardia.

Pavlo Pakhomenko/Global Look Press

«Некоторые союзники на самом деле никогда не вводили ограничений, например, Великобритания с крылатыми ракетами, так что это [удары ВСУ по России] уже происходит», — сказал он.

Столтенберг также в очередной раз назвал такие действия Киева «правом на самооборону», отметив, что, по его утверждению, НАТО якобы имеет право помогать ВСУ в атаках по территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая итальянский политолог Алессандро Орсини заявил, что у России есть право наносить удары по территории стран — участниц альянса после слова Столтенберга. По словам эксперта, ВСУ могут делать какие-либо эффективные действия только с использование оружия НАТО, в то время как российские военные используют отечественное вооружение.

Генсек НАТО 27 мая снова предложил странам альянса разрешить ВСУ наносить удары западным оружием по России, назвав такие действия ВСУ «самообороной». До этого Столтенберг выступал с таким предложением 25 мая.

Президент России Владимир Путин 28 мая отметил, что представители стран альянса, в первую очередь из Европы, должны отдавать себе отчёт о последствиях подобных заявлений и действий. Российский лидер указал на то, что выбирать цели для высокоточных ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса.