Сингапур, 1 июня, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Корпорация Microsoft помогла Украине подготовиться к конфликту с Россией, заранее перенеся цифровые данные украинских властей в облачные хранилища в феврале 2022 года, за неделю до начала конфликта, заявил глава Военного комитета НАТО голландский адмирал Роб Бауэр 1 июня, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Ben Franske

«Украинское правительство при помощи компании Microsoft начало переносить данные на множество различных облаков за семь дней до начала конфликта, что позволило быстро перезапустить хранилища данных и сохранять цифровую стабильность Украины», — сказал он.

Бауэр назвал действия корпорации хорошим примером того, как могут сотрудничать государственный и частный секторы. По его словам, это помогло сохранить функционирование украинской государственной системы.

Как сообщало ИА Регнум, Бауэр в ходе выступления в Сингапуре также заявил о решении членов НАТО, что кибератаки можно приравнять к физическому нападению, они могут стать поводом для применения пятой статьи устава организации о коллективной обороне. При этом он признал, что сложно найти тех, кто организует хакерские атаки.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в августе 2023 года назвал Microsoft антироссийской компанией. Он заявил, что корпорация сотрудничала с киевским режимом с самого начала СВО на Украине, прикрываясь заявлениями о том, что помогает укреплять кибербезопасность. Компания также бездоказательно обвиняет Россию в кибератаках на украинские ресурсы и замалчивает хакерские диверсии против критической инфраструктуры РФ, добавил дипломат.