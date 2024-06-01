Сингапур, 1 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Все члены НАТО пришли к соглашению, что поводом для применения пятой статьи устава организации о коллективной обороне может стать не только непосредственное нападение на одну из стран блока, но и кибератака, заявил глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр 1 июня, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Graeme Roy/Global Look Press

«Мы договорились в НАТО, это общее решение всех союзников, что, в принципе, кибератака может дать старт процессу принятия решения о применении пятой статьи», — сказал он.

Бауэр признал сложность при установке организаторов кибератак. Он отметил, что для это требуется учесть ряд факторов и определить не только место установки серверов, откуда совершили атаку, но и её организаторов. Без этого очень сложно объявлять войну, добавил адмирал.

Глава натовского комитета также заявил о необходимости понимать реальную угрозу и последствия от кибератаки. Если она может принести большие разрушения обществу, то высока вероятность, что в НАТО её приравняют к физическому нападению.

Как сообщало ИА Регнум, в странах Запада неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, не предъявляя доказательств. В начале мая министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила «российскую группировку APT28» в причастности к взлому учётных записей электронной почты членов правления Социал-демократической (СДПГ) и других партий. В связи этим в немецкий МИД вызвали и. о. временного поверенного в делах посольства России в ФРГ и выразили ему протест.

Пользователи соцсетей в Германии высмеяли обвинения, выдвинутые Бербок. Они указали на то, что не были представлены доказательства, а также напомнили, что была взломана незащищённая электронная почта, а не правительственные каналы связи.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безосновательными и спекулятивными обвинения со стороны Германии и Чехии, которая также рассказывала о неких «российских хакерах». Она подчеркнула, что Москве не предоставили никаких подтверждающих данных о причастности каких-либо групп к кибератакам, а потому это невозможно проверить.