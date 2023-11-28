Москва, 28 ноября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. За неподчинение в ВСУ жестоко карают, могут убить, рассказал украинский военнопленный, воевавший в составе спецподразделения «Скала».

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что в «Скале» к военным относятся как к животным. У спецподразделения есть подвал для провинившихся, оттуда мало кто возвращается живым.

«Поймали двоих, которые ушли с позиций. Бросили в подвал. Что с ними дальше случилось — я не знаю», — рассказал пленный агентству «РИА Новости».

Собеседник агентства попал в плен к российским военнослужащим в районе Новопрокоповки в Запорожской области.

Украинский пленный Богдан Куманский 27 ноября рассказал о росте случаев дезертирства в рядах ВСУ. По его словам, из-за нехватки людей военных забирают на передовую из любых подразделений, только бы были закрыты дыры.

Военных бросают на фронт зачастую без какой-либо подготовки. Пленный признался, что и сам неоднократно хотел сбежать из армии. Никто не хочет быть «мясом», отметил он.

В интервью журналисту Bild украинские военные выразили недовольство решениями руководства Украины, в том числе главы киевского режима Владимира Зеленского. Они заявили, что чувствуют себя брошенными.