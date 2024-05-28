Киев, 28 мая, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Украинский военный в ходе конфликта застрелил троих сослуживцев в Сумской области, а затем покончил с собой, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Военнослужащий застрелил троих», — рассказал источник.

Инцидент произошёл вечером 27 мая. От полученных травм трое военных скончались на месте. Стрелявший после этого предпринял попытку самоубийства. От полученных травм он скончался в больнице.

Правоохранители возбудили уголовное дело. О причинах конфликта между украинскими военными не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, украинский военнопленный 27 мая рассказал, что двое пьяных военнослужащих ВСУ на Пасху застрелили двух оскорблявших их офицеров. По словам пленного, офицеры оскорбляли бойцов, считавших себя доблестными и заслуживающими уважения военнослужащими. За убийство украинских военных наказали.

Военный эксперт Андрей Марочко в сентябре 2023 года заявил, что два украинских бойца застрелили сослуживца, чтобы сдаться в плен российским военным. Ликвидированный военный хвастался тем, что пытал жителей на временно оккупированной ВСУ части ЛНР.