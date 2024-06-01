Москва, 1 июня, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Последняя телевизионная картина с участием российской актрисы Анастасии Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны. Об этом сообщила KP.RU со ссылкой на режиссёра Владимира Нахабцева-младшего.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Анастасия Заворотнюк

Сериал «Приставы» снимали в 2017 году, премьера должна была состояться в 2022 году, но кинокартина до сих пор значится «в производстве». По словам режиссёра, маловероятно, что сериал всё-таки выпустят, так как прошло много лет. Решение убрать киноленту на полку было принято телеканалом, отметил Нахабцев-младший.

«Это вертикальный сериал, у неё была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита, она осудила какого-то человека, он вышел из мест заключения и мстит ей, и наши главные герои помогают ей в этом», — поделился подробностями режиссёр «Приставов».

Он отметил, что съёмки прошли без инцидентов и скандалов, а Заворотнюк была чувствительной и профессиональной актрисой.

Ранее Заворотнюк работала с Нахабцевым над сериалом «Отдел», где у неё была одна из главных женских ролей. Фильм на 16 серий вышел на экраны в 2015 году.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в Москве началось прощание с актрисой. На церемонию пришли сотни человек. У Покровского ставропигиального женского монастыря выстроились многометровые очереди поклонников её таланта. Церемония прощания началась в 11:00 по московскому времени. После отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух отметил, что актриса навсегда останется в памяти как самое светлое, самое доброе воспоминание. Также на церемонии прощания заметили актёра театра и кино Геннадия Хазанова, генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного и певицу Лолиту Милявскую.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. Летом 2019 года появились сообщения о том, что у неё диагностировали серьёзную опухоль головного мозга, глиобластому. С того момента Заворотнюк боролась с заболеванием. Её лечили как российские, так и зарубежные специалисты. В конце лета 2019 года актриса перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру.

Первый фильм с участием Заворотнюк «Машенька» вышел в 1991 году. Актриса окончила Школу-студию МХАТ. За десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях. Наибольшую популярность Заворотнюк принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008). Среди её работ также выделяют «Страсти по Бумбарашу» (2002), «Аманда О» (2010), «Код апокалипсиса» (2007), «Шекспиру и не снилось» (2007).