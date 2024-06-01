Москва, 1 июня, 2024, 10:38 — ИА Регнум. В Москве сотни человек пришли проститься с российской актрисой Анастасией Заворотнюк, скончавшейся от продолжительной болезни. У Покровского ставропигиального женского монастыря выстроились многометровые очереди поклонников её таланта, сообщил корреспондент ИА Регнум.

Алексей Майшев/РИА Новости

Люди несут цветы и венки. Церемония прощания началась в 11:00 мск. После отпевания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

«Конечно, остаётся только самое светлое, самое доброе. В памяти она всегда с нами», ― сказал серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

Он вспомнил, что работал с Анастасией на проекте «Ледниковый период», как Пётр Чернышев сделал Заворотнюк предложение и они создавали их совместный танец.

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Как сообщало ИА Регнум, актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. Летом 2019 года появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьёзную опухоль головного мозга, глиобластому. С того момента Заворотнюк боролась с заболеванием. Её лечили как российские, так и зарубежные специалисты.

В конце лета 2019 года актриса перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью актрисы. По словам спортсменки, Заворотнюк была солнечной, сильной, мудрой и невероятной женщиной.

Дочь Заворотнюк Анна Стрюкова вернулась из Дубая, где проживает последние несколько лет. В социальной сети она выложила совместное фото с Заворотнюк, сделанное восемь лет назад. Она трогательно попрощалась с матерью, сказав, что она самое лучшее, что у ней было.

Первый фильм с участием Заворотнюк «Машенька» вышел в 1991 году. Актриса окончила Школу-студию МХАТ. За десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях. Наибольшую популярность Заворотнюк принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ также выделяют «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), «Аманда О» (2010 год), «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год).