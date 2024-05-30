Москва, 30 мая, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. Об этом 30 мая сообщается в её официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Natalia Shakhanova/Global Look Press Анастасия Заворотнюк

«Сегодня ночью после продолжительной и тяжёлой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении.

В сообществе поблагодарили всех желавших актрисе добра и молившихся за её здоровье, уточнив, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Летом 2019 года появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьезную опухоль головного мозга, глиобластому. Заворотнюк долго боролась с заболеванием и её лечили как российские, так и зарубежные специалисты, в частности из Израиля.

Актриса стала известна после телесериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009), в котором исполнила роль Вики Прутковской. Также среди её наиболее ярких работ фильм «Код апокалипсиса» (2007), где она сыграла спецагента, который борется с международным терроризмом.