Москва, 1 июня, 2024, 11:49 — ИА Регнум. На церемонию прощания с российской актрисой Анастасией Заворотнюк, которая проходит в Покровском ставропигиальном женском монастыре, приехали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка. Об этом 1 июня сообщил корреспондент ИА Регнум.

Алексей Майшев/РИА Новости

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3892614" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Прощание с Анастасией Заворотнюк

Также проводить в последний путь актрису приехали актёр театра и кино Геннадий Хазанов, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный, серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух и Лолита Милявская. Певица принесла большой букет белых роз.

«Конечно, остаётся только самое светлое, самое доброе. В памяти она всегда с нами», ― сказал Илья Авербух.

Также здесь присутствуют родные, друзья и коллеги по цеху. Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА Регнум, актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая после продолжительной и тяжёлой болезни в возрасте 53 лет. Летом 2019 года появились сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьёзную опухоль головного мозга, глиобластому. С того момента Заворотнюк боролась с заболеванием. Её лечили как российские, так и зарубежные специалисты.

В конце лета 2019 года актриса перестала появляться на публике и прекратила актёрскую карьеру.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила соболезнования в связи со смертью актрисы. По словам спортсменки, Заворотнюк была солнечной, сильной, мудрой и невероятной женщиной.

Первый фильм с участием Заворотнюк «Машенька» вышел в 1991 году. Актриса окончила Школу-студию МХАТ. За десять лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях. Наибольшую популярность Заворотнюк принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня» (2004–2008 гг). Среди её работ также выделяют «Страсти по Бумбарашу» (2002 год), «Аманда О» (2010 год), «Код апокалипсиса» (2007 год), «Шекспиру и не снилось» (2007 год).